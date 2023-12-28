Usa un bastone bianco

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Usa un bastone bianco' è 'Cieco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIECO

Vuoi approfondire la risposta Cieco? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Usa un bastone bianco
  • Risposta: CIECO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: C____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Cieco'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Usa un bastone bianco nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cieco

La definizione "Usa un bastone bianco" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cieco'.

Le 5 lettere della soluzione

C Como
I Imola
E Empoli
C Como
O Otranto

La soluzione 'Cieco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Usa un bastone bianco". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: C è chi la usa col bastoneÈ bianco e si usa a battufoliC è chi la usa con il bastoneC è chi l usa con il bastoneQuello bianco è pregiato