La definizione e la soluzione di 5 lettere: Prima di dar spettacoli pianta la tenda. CIRCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il circo è una costruzione mobile itinerante formata da un tendone e da un'arena smontabile, viaggiante, in cui si svolgono spettacoli di acrobati, equilibristi, pagliacci ed animali ammaestrati. Gli spettacoli del circo hanno luogo sotto tendoni, in appositi edifici (circhi stabili), così come all'aperto o in sale teatrali regolari. Le esibizioni rispondono a categorie di base (peraltro flessibili e combinabili) quali numeri aerei, acrobazia ed equilibrismo al suolo, giocoleria, comicità eccentrica e arte del clown, addestramento di animali e arte equestre, esibizioni di rischio. Nella sua forma tradizionale novecentesca, il circo, ...



circo ( approfondimento) m sing (pl.: circhi)

(arte) spettacolo di abilità fisica ed animali eseguito su pista circolare chiusa il circo è sogno e favola l'ambiente dov'è effettuato tale spettacolo

Sillabazione

cìr | co

Pronuncia

IPA: /'tirko/

Etimologia / Derivazione

dal latino circus cioè "circonferenza, cerchio, orbita"

Citazione

Sinonimi

(archeologia) anfiteatro, arena, stadio

