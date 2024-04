La definizione e la soluzione di 7 lettere: La prima linea dei giocatori. ATTACCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Attacco – in guerra, manovra di aggressione e/o avanzata, in opposizione alla difesa ed alla ritirata Attacco – negli scacchi, apertura di carattere offensivo o manovra con cui si cerca di ottenere una posizione vincente Attacco – nella pallavolo, fase di un'azione di gioco Attacco sillabico – in fonologia, parte di una sillaba che precede il nucleo Attacco (o raccordo) – tecnica cinematografica Attacco a tre punti – in meccanica applicata, congegno usato su un trattore agricolo per l'aggancio e l'utilizzo di attrezzi e/o macchine operatrici Attacco – componente degli sci

attacco ( approfondimento) m sing (pl.: attacchi)

(militare) inizio di un'azione di guerra da parte di uno dei contendenti (sport) inizio di un'azione da parte di una squadra (musica) indicazione data dal direttore dell'istante in cui uno strumento o un gruppo di strumenti deve iniziare la propria porzione di un brano (alpinismo) l'inizio di una via di arrampicata

Voce verbale

attacco

1ª persona singolare del presente semplice indicativo di attaccare

Sillabazione

at | tàc | co

Pronuncia

IPA: /at'takko/

Etimologia / Derivazione

derivazione di attaccare

Sinonimi

aggancio, attaccatura, collegamento, connessione, giunto, giuntura,giunzione, punto di congiunzione, punto di unione, unione,

( senso figurato ) appiglio, occasione, pretesto

appiglio, occasione, pretesto avvio, esordio, inizio, principio,

(di canzone) ouverture, apertura, partenza

ouverture, apertura, partenza ( senso figurato ) aggressione, assalto, battaglia, carica, combattimento,imboscata, incursione, offensiva, scorreria, sortita, zuffa

aggressione, assalto, battaglia, carica, combattimento,imboscata, incursione, offensiva, scorreria, sortita, zuffa ( senso figurato ) biasimo, critica, insulto, offesa, polemica,rimprovero, stroncatura

biasimo, critica, insulto, offesa, polemica,rimprovero, stroncatura (sport) azione offensiva

azione offensiva ( gergale ) , presa

, presa (medicina: di malattia) accesso, crisi,





Contrari

(tra due elementi) separazione, divisione, distacco

separazione, divisione, distacco ( senso figurato ) approvazione, appoggio, sostegno

approvazione, appoggio, sostegno controffensiva, contrattacco

Parole derivate

centroattacco, contrattacco

Termini correlati