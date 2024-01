La definizione e la soluzione di: Quelli polari sono paralleli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: polare antartico è uno dei cinque principali paralleli indicati sulle carte geografiche. è uno dei due circoli polari, ed è posto lungo il parallelo 66°33'49"...

Circoli è stata una rivista di poesia italiana fondata come bimestrale a Genova da Adriano Grande nel 1931. Ebbe tra i redattori Eugenio Montale, Camillo Sbarbaro, Giacomo Debenedetti e Sergio Solmi; trasferita la redazione a Roma nel 1934, vi entrarono Enrico Falqui, Giuseppe Ungaretti e Marcello Gallian. Sospese le pubblicazioni nel 1936 per riprenderle l'anno successivo come mensile e con una nuova redazione di cui facevano parte Indro Montanelli, Salvatore Valitutti e Glauco Natoli. Tra i numerosi scrittori e letterati che collaborarono e pubblicarono alcune opere all'interno della rivista si ricordano Alberto Savinio, Umberto Saba, Romano Bilenchi, Rosso di San Secondo, Hugo von Hofmannsthal. Chiuse le pubblicazioni nel 1939, riprendendole, nel 1940, col nuovo titolo di Raccolta, chiudendo definitivamente nel 1943.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

circoli m pl

plurale di circolo (araldica) cerchi concentrici

Voce verbale

circoli

seconda persona singolare dell'indicativo presente di circolare prima persona singolare del congiuntivo presente di circolare seconda persona singolare del congiuntivo presente di circolare terza persona singolare del congiuntivo presente di circolare terza persona singolare dell'imperativo presente di circolare

Sillabazione

cìr | co | li

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) deriva da circolo

deriva da circolo (voce verbale) vedi circolare

Sinonimi