La Soluzione ♚ Pianta che non si spoglia La definizione e la soluzione di 11 lettere: Pianta che non si spoglia. SEMPREVERDE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Pianta che non si spoglia: In botanica si chiamano piante sempreverdi quelle piante che, contrariamente alle caducifoglie, non lasciano cadere le foglie durante la stagione avversa, che generalmente è l'inverno. Sono normalmente, alberi e arbusti o cespugli. La caduta fogliare ed il conseguente rinnovo avvengono gradualmente, di norma durante la formazione delle gemme; le foglie possono persistere funzionali sulla pianta per più anni, per un numero diverso a seconda della specie, ma comunque con il tempo vengono rinnovate. Italiano Aggettivo Significato e Curiosità su: In botanica si chiamano piante sempreverdi quelle piante che, contrariamente alle caducifoglie, non lasciano cadere le foglie durante la stagione avversa, che generalmente è l'inverno. Sono normalmente, alberi e arbusti o cespugli. La caduta fogliare ed il conseguente rinnovo avvengono gradualmente, di norma durante la formazione delle gemme; le foglie possono persistere funzionali sulla pianta per più anni, per un numero diverso a seconda della specie, ma comunque con il tempo vengono rinnovate. sempreverde m e f (pl.: sempreverdi) (botanica) di pianta che non resta mai senza foglie (senso figurato) che è costantemente moderno Sostantivo sempreverde m sing (pl.: sempreverdi) (botanica) pianta che non resta mai senza foglie Sillabazione sem | pre | vér | de Pronuncia IPA: /sempre'verde/ Etimologia / Derivazione formato da sempre e da verde Contrari caducifoglio Parole derivate sempreverdismo Altre Definizioni con sempreverde; pianta; spoglia; Pianta da cui si ricava una polvere insetticida; La pianta dello zafferano; La vendemmia le spoglia; Non abbondante oppure spoglia;

