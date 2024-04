La Soluzione ♚ Una pianta grassa La definizione e la soluzione di 5 lettere: Una pianta grassa. CACTO - CACTUS - ALOE - AGAVE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Una pianta grassa: Le porte della percezione (The Doors of Perception) è un saggio breve di Aldous Huxley del 1954 che tratta esperienze vissute tramite l'uso della mescalina, principio attivo del cacto Lophophora williamsii (ossia il peyote). Il testo è il frutto della collaborazione con lo psicologo Humphrey Osmond. L'opera è seguita nel 1956 dal saggio breve Paradiso e Inferno, che la continua. I due saggi sono pubblicati insieme nell'edizione italiana Mondadori. Il libro prende forma dal ricordo di Huxley sotto assunzione di mescalina che ha avuto luogo nel corso di un pomeriggio del maggio 1953. Il titolo deriva da una frase del poema di William Blake ... Altre Definizioni con cacto; pianta; grassa; Pianta grassa tipica del Messico; Pianta che non si spoglia; Pianta da cui si ricava una polvere insetticida; Untuosa grassa; Cerca altre soluzioni cruciverba

