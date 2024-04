La definizione e la soluzione di 8 lettere: Quello del cervello instilla idee estranee. LAVAGGIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il lavaggio broncoalveolare o BAL (inglese: Broncho-Alveolar Lavage) è una procedura medica in cui un broncoscopio ottico è fatto passare attraverso la bocca o il naso fino nei polmoni; una piccola quantità di liquido è schizzata nel polmone e quindi raccolta per essere esaminata. Questa procedura in genere viene eseguita come metodo di analisi per la diagnosi di alcune malattie polmonari. In particolare, il BAL è comunemente usato per la diagnosi di infezione nelle persone con problemi al sistema immunitario, nei pazienti con polmonite collegate ad un ventilatore meccanico, in alcuni tipi di cancro del polmone e ...

lavaggio ( approfondimento) m sing (pl.: lavaggi)

azione del lavare, fatta manualmente, in lavatrice o tramite altri dispositivi adatti

Sillabazione

la | vàg | gio

Pronuncia

IPA: /la'vaddo/

Etimologia / Derivazione

dal francese lavage, derivazione di laver ossia "lavare"

Sinonimi

lavata, lavatura, abluzione, bagno, lavacro

(tessitura) sgrassatura

sgrassatura (medicina) lavanda

Parole derivate

autolavaggio

Termini correlati

lavare

Proverbi e modi di dire