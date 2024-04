La definizione e la soluzione di 11 lettere: Rimaneggiare un testo inserendovi parole estranee. INTERPOLARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: In analisi matematica, una spline è una funzione, costituita da un insieme di polinomi raccordati tra loro, il cui scopo è interpolare in un intervallo un insieme di punti (detti nodi della spline), in modo tale che la funzione sia continua almeno fino ad un dato ordine di derivate in ogni punto dell'intervallo. Il calcolo di funzioni spline è un potente strumento di grafica computerizzata di tipo vettoriale, come il CAD (Computer Aided Design, cioè "disegno assistito al computer"). Il termine inglese spline sta a significare una striscia di metallo o di legno, perché originariamente la spline costituiva un particolare strumento di disegno ...

interpolare (vai alla coniugazione)

(filologia) alterare deliberatamente (spesso per colmare lacune o riadattare stile e linguaggio al gusto dell'epoca) o inavvertitamente un testo e la sua trasmissione con l'inserimento, da parte del copista, di glosse e/o di parole e frasi, talvolta interi periodi, estranei al testo stesso (diritto) (filologia) modificare o manipolare con alterazioni, omissioni e aggiunte testi del diritto romano classico, con riferimento alle compilazioni entrate a far parte del Corpus Iuris Civilis (528-533) , raccolta di materiale giurisprudenziale e normativo voluta dall'imperatore Giustiniano I di Bisanzio (483-565) (per estensione) riferire un discorso altrui aggiungendo arbitrariamente parole e concetti propri intercalare, frammischiare, alternare, ripetere a intervalli come, ad esempio, un ritornello (matematica) applicare un procedimento (interpolazione matematica ) che consenta di stimare i valori intermedi di una funzione tra due valori dati

Aggettivo

interpolare

(fisica) (elettrotecnica) (tecnologia) (ingegneria) che si trova e/o che funge da relazione tra due poli

Sillabazione

in | ter | po | là | re

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

dal latino intepolare (interpolo: io racconcio e, successivamente, io falsifico), probabile composto di inter "tra" e polire (polio "io pulisco, io levigo, io lavo, io rimetto a nuovo"). L'aggettivo è invece un composto dell'italiano inter- "tra" e dell'aggettivo polare, dal latino medievale polaris, derivato di polus "polo (della terra)"

Termini correlati

interpolazione

interpolatore

interpolato

interpolante (o funzione interpolante)