La Soluzione ♚ Quello di Gotha riguardava le famiglie aristocratiche La definizione e la soluzione di 9 lettere: Quello di Gotha riguardava le famiglie aristocratiche. ALMANACCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Quello di gotha riguardava le famiglie aristocratiche: L'almanacco (dall'arabo al-manakh, "clima" oppure il luogo dove i cammelli sostavano per effettuare lo scarico e il carico di merci e di rifornimenti) è una pubblicazione annuale simile al calendario, ma con informazioni aggiuntive, come indicazioni astronomiche (le ore della levata e del tramonto del Sole e della Luna), geografiche, statistiche, oltre che astrologiche, agresti, e talora legate al sapere occulto del mondo contadino e della cultura popolare.Può essere denominato anche lunario, per l'importanza attribuita al ritmo delle fasi lunari nella vita agricola. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'almanacco (dall'arabo al-manakh, "clima" oppure il luogo dove i cammelli sostavano per effettuare lo scarico e il carico di merci e di rifornimenti) è una pubblicazione annuale simile al calendario, ma con informazioni aggiuntive, come indicazioni astronomiche (le ore della levata e del tramonto del Sole e della Luna), geografiche, statistiche, oltre che astrologiche, agresti, e talora legate al sapere occulto del mondo contadino e della cultura popolare.Può essere denominato anche lunario, per l'importanza attribuita al ritmo delle fasi lunari nella vita agricola. almanacco ( approfondimento) m sing (pl.: almanacchi) pubblicazione annuale contenente la successione dei giorni, dei mesi e delle festività (calendario) dei principali fenomeni astronomici (effemeride) e delle fasi lunari (lunario). pubblicazione annuale contenente notizie statistiche e di cronaca relative a una data materia o a un'istituzione (annuario). Sillabazione al | ma | nàc | co Etimologia / Derivazione dall’arabo al-manakh e poi dallo spagnolo almanaque cioè "calendario" Sinonimi calendario,

(per estensione) annuario Altre Definizioni con almanacco; quello; gotha; riguardava; famiglie; aristocratiche; Pubblicazione annuale; In TV e era quello del giorno dopo; Nel tennis il più prestigioso è quello di Wimbledon; Quello amoroso non è detto sia equilatero; Le famiglie che hanno un unica entrata; Dolci per famiglie; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Quello di Gotha riguardava le famiglie aristocratiche

ALMANACCO

A

L

M

A

N

A

C

C

O

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Quello di Gotha riguardava le famiglie aristocratiche' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.