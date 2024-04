La Soluzione ♚ Fa esercitare il cervello La definizione e la soluzione di 11 lettere: Fa esercitare il cervello. ENIGMISTICA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fa esercitare il cervello: L'enigmistica è l'arte di comporre e/o risolvere enigmi e altri tipi di giochi basati sulla scoperta di parole e significati nascosti. Nel caso della composizione si parla più propriamente di enigmografia. Il termine deriva dall'enigma inteso come indovinello di tipo complesso e poetico, concetto esistente già dall'antichità; dal XIX secolo l'enigmistica moderna si è estesa a comprendere diverse centinaia di tipi di giochi, con regole precise. Ci sono due grandi gruppi di giochi enigmistici: quelli poetici o letterari, basati su frasi, parole e lettere, e quelli grafici o figurati, basati anche o soltanto su immagini. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: L'enigmistica è l'arte di comporre e/o risolvere enigmi e altri tipi di giochi basati sulla scoperta di parole e significati nascosti. Nel caso della composizione si parla più propriamente di enigmografia. Il termine deriva dall'enigma inteso come indovinello di tipo complesso e poetico, concetto esistente già dall'antichità; dal XIX secolo l'enigmistica moderna si è estesa a comprendere diverse centinaia di tipi di giochi, con regole precise. Ci sono due grandi gruppi di giochi enigmistici: quelli poetici o letterari, basati su frasi, parole e lettere, e quelli grafici o figurati, basati anche o soltanto su immagini. enigmistica f sing femminile di enigmistico Sostantivo enigmistica ( approfondimento) f sing (pl.: enigmistiche) l'arte di creare e risolvere giochi o enigmi di vario tipo, spesso linguistici, come sciarade, rebus Antonio è un esperto di enigmistica Sillabazione e | nig | mì | sti | ca Pronuncia IPA: /enig'mistika/ Etimologia / Derivazione ( aggettivo ) vedi enigmistico

) vedi enigmistico (sostantivo) dalla sostantivazione di enigmistica Citazione |L'enigmistica mi eccita e mi distende. È la difficoltà di una sfida cercata, un ostacolo da superare gettando l'immaginazione e la fantasia oltre le parole |Giorgio Faletti}} Varianti enimmistica Altre Definizioni con enigmistica; esercitare; cervello; Esercitare le proprie capacità atletiche; Esercitare attrazione; Studia le patologie del cervello; Medico specialista di disturbi al cervello;

ENIGMISTICA

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'Fa esercitare il cervello' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.