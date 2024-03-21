Ha vere idee di grandezza

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ha vere idee di grandezza' è 'Megalomane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MEGALOMANE

Perchè la soluzione è Megalomane? Una persona che ha vere idee di grandezza spesso si sente superiore agli altri, desiderando essere al centro dell’attenzione. Questa tendenza porta a comportamenti ambiziosi e a volte esagerati, alimentando un’immagine di sé che supera i limiti della realtà quotidiana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ha vere idee di grandezza nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Megalomane

In presenza della definizione "Ha vere idee di grandezza", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Megalomane'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Ha vere idee di grandezza
  • Risposta: MEGALOMANE
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: M_________
  • Inizia con: M
  • Finisce con: E

Le 10 lettere della soluzione

M Milano
E Empoli
G Genova
A Ancona
L Livorno
O Otranto
M Milano
A Ancona
N Napoli
E Empoli

La soluzione 'Megalomane' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ha vere idee di grandezza". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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