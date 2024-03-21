Ha vere idee di grandezza
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SOLUZIONE: MEGALOMANE
Perchè la soluzione è Megalomane? Una persona che ha vere idee di grandezza spesso si sente superiore agli altri, desiderando essere al centro dell’attenzione. Questa tendenza porta a comportamenti ambiziosi e a volte esagerati, alimentando un’immagine di sé che supera i limiti della realtà quotidiana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ha vere idee di grandezza nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Megalomane
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ha vere idee di grandezza
- Risposta: MEGALOMANE
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: M_________
- Inizia con: M
- Finisce con: E
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Megalomane' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ha vere idee di grandezza". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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