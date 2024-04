La Soluzione ♚ Se è smarcante è detto assist La definizione e la soluzione di 9 lettere: Se è smarcante è detto assist. PASSAGGIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Se e smarcante e detto assist: Passaggio – frazione del comune italiano di Bettona, in Umbria Passaggio – opera lirica di Luciano Berio Sostantivo Significato e Curiosità su: Passaggio – frazione del comune italiano di Bettona, in Umbria Passaggio – opera lirica di Luciano Berio passaggio m sing (pl.: passaggi) il passare da un luogo a un altro, oppure attraverso un luogo il passaggio del gruppo attraverso il bosco il posto dove si passa a destra trovi il passaggio per la mensa (senso figurato) il cambiare stato oppure condizione il passaggio all'età adulta le persone che passano per un luogo il negozio è situato in un luogo di passaggio (televisione) l'apparizione televisiva di una persona o di una trasmissione, specialmente di uno spot pubblicitario un passaggio di uno spot durante la finale di Champions League costa 100000 euro (musica) (letteratura) parte di un pezzo musicale oppure di un libro leggiamo ora il passaggio in cui il Manzoni parla della peste a Milano (astronomia) il transito di un corpo celeste nella stessa posizione apparente di un altro corpo, oppure in una posizione del cielo Il 14 settembre del 2015, l’antenna gravitazionale LIGO ha rivelato per la prima volta in maniera diretta il passaggio di un’onda gravitazionale, generata dalla collisione tra due buchi neri avvenuta a quasi un miliardo e mezzo di anni-luce dalla Terra (familiare) ottenere un viaggio gratuito, specialmente in automobile, da parte di qualcuno che fa la stessa strada mi dai un passaggio fino allo stadio (sport) l'atto del passare il pallone a un altro componente della propria squadra passaggio di prima, fatto toccando una sola volta il pallone (matematica) uno dei vari passi formali per modificare una formula in un'altra più semplice partendo dall'equazione data, dopo alcuni semplici passaggi otteniamo il quadrato di un binomio (fisica) (chimica) cambiamento di stato o di condizione Sillabazione pas | sàg | gio Pronuncia IPA: /pas'saddio/ Etimologia / Derivazione dal francese antico passage, derivato a sua volta dal verbo passer, ossia "passare" Sinonimi attraversamento, oltrepassamento, superamento, tragitto, transito, traversata

emigrazione, migrazione, spostamento, trasferimento, trasporto

andirivieni, circolazione, frequenza, movimento, passeggio, scorrimento, traffico, via vai

accesso, adito, apertura, condotto, corridoio, guado, itinerario, passo, strettoia, uscita, valico, varco, via

( senso figurato ) cambiamento, mutamento, trasferimento, trapasso

cambiamento, mutamento, trasferimento, trapasso apertura, cammino,

(di mare) canale, stretto

canale, stretto ( familiare ) (in auto) strappo

strappo ( senso figurato ) successione

successione (di negozio, attività) vendita, cessione, alienazione

vendita, cessione, alienazione ( musica ) modulazione

modulazione ( sport ) invio

invio ( senso figurato ) (di un testo letterario o musicale) brano, citazione, luogo, passo, pezzo,

brano, citazione, luogo, passo, pezzo, (di film) proiezione

proiezione (di cose ad altri) trasmissione

trasmissione flusso

(posto) passo, via, valico Parole derivate sottopassaggio, passeggiata Proverbi e modi di dire di passaggio

passaggio a livello

passaggio a nord-ovest: un'ipotetica via d'acqua per raggiungere l'Oceano Pacifico dall'Europa circumnavigando il Canada Altre Definizioni con passaggio; smarcante; detto; assist; Si trova all incrocio con la strada ferrata; Un biglietto sul traghetto; Un passaggio smarcante; Passaggio smarcante; Superiore di un monastero detto letterariamente; Così era detto negli Anni 60 e 70 il calciatore Gianni Rivera; Così è detto il pastore tedesco; Vehicle Stability Assist; Suggerire fornire un assist; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Se è smarcante è detto assist

PASSAGGIO

P

A

S

S

A

G

G

I

O

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Se è smarcante è detto assist' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.