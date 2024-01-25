Un biglietto sul traghetto

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Un biglietto sul traghetto' è 'Passaggio Ponte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASSAGGIO PONTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un biglietto sul traghetto" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un biglietto sul traghetto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Passaggio Ponte? Il termine si riferisce a un biglietto che permette di attraversare un corpo d'acqua su un traghetto. È un documento che garantisce l'accesso al servizio di trasporto marittimo tra due punti. Questo biglietto spesso si chiama anche con un nome che indica il passaggio sopra la coperta del mezzo di trasporto. È essenziale per salire a bordo e attraversare un fiume o un mare.

Un biglietto sul traghetto nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Passaggio Ponte

La definizione "Un biglietto sul traghetto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un biglietto sul traghetto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Passaggio Ponte:

P Padova A Ancona S Savona S Savona A Ancona G Genova G Genova I Imola O Otranto P Padova O Otranto N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un biglietto sul traghetto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

