La definizione e la soluzione di 8 lettere: Così è detto il pastore tedesco. CANE LUPO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il cane da lupo cecoslovacco, talvolta abbreviato in lupo cecoslovacco (Ceskoslovenský vlciak in slovacco, Ceskoslovenský vlcák in ceco, in inglese Czechoslovakian Wolfdog), è una razza di cane, generalmente di taglia media, appartenente al gruppo dei pastori e bovari. È una razza canina relativamente recente, nata da un esperimento condotto nel 1955 nell'allora Cecoslovacchia. Dopo aver creato una linea di selezione incrociando 48 esemplari di cane da pastore tedesco da lavoro con quattro lupi dei Carpazi (Brita, Argo, Sarik e Lejdy), il progetto fu quello di creare una razza di ibrido tra cane e lupo che avesse la tempra, la mentalità e ...

lupo ( approfondimento) m sing (pl.: lupi)

(zoologia) (mammalogia) mammifero placentato appartenente alla famiglia dei Canidi, ordine sistematico dei Carnivori. Selvatico simile ad un grosso cane grigio-fulvo, zampe alte e coda pendente piccolo di lupo bambino iscritto alla prima branca dello scautismo

Sillabazione

lù | po

Pronuncia

IPA: /'lupo/

Etimologia / Derivazione

derivato dal latino lupus

Citazione

Sinonimi

(senso figurato) persona prepotente e crudele, o al contrario, coraggiosa e virtuosa

Parole derivate

lupo-viscerite, bocca di lupo, lupo mannaro, lupo di mare, lupo-viscerite, allupare, lupesco, lupino, lupinella

Termini correlati

(Canidi) volpe, cane, dingo, coyote, sciacallo, cao

Alterati

( diminutivo ) lupetto. lupacchitto

lupetto. lupacchitto (peggiorativo) lupaccio, lupastro

Iperonimi

(zoologia) essere vivente, (dominio) eucariote, (regno) animale, (phylum) cordato, (tipo) vertebrato, omeotermo, omotermo, (classe) mammifero, euterio, placentato, (ordine) carnivoro, (famiglia)canide

