La definizione e la soluzione di: Passaggio smarcante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ASSIST

Significato/Curiosita : Passaggio smarcante

Rete tra il palo sinistro e zoff dopo essere stato servito con un passaggio smarcante da zico, riuscito in precedenza a liberarsi della marcatura di gentile... Assist – nel calcio e nell'hockey su ghiaccio, tiro che consente al compagno di realizzare un gol. L'assist non è valido se un avversario tocca il pallone oppure il marcatore deve scartare 2 o 3 giocatori avversari. Quindi in termini tecnici se un avversario devia la traiettoria in modo molto diverso da quella in cui stava andando, quindi l'assist non è regolare

– nel calcio e nell'hockey su ghiaccio, tiro che consente al compagno di realizzare un gol. L'assist non è valido se un avversario tocca il pallone oppure il marcatore deve scartare 2 o 3 giocatori avversari. Quindi in termini tecnici se un avversario devia la traiettoria in modo molto diverso da quella in cui stava andando, quindi l'assist non è regolare Assist – nella pallacanestro, tiro che consente al compagno di segnare un canestro

– nella pallacanestro, tiro che consente al compagno di segnare un canestro Assist – nel football americano, i tackle effettuati da due giocatori di una squadra contro un avversario Rete tra il palo sinistro e zoff dopo essere stato servito con unda zico, riuscito in precedenza a liberarsi della marcatura di gentile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Passaggio smarcante : passaggio; smarcante; Angusto e lungo passaggio ; passaggio tra due periodi; passaggio repentino di corrente; Il passaggio di fluidi attraverso membrane |; passaggio da una sponda all altra; Passaggio smarcante per goal o canestro ing; Un passaggio smarcante che mette in condizione di segnare; Passaggio smarcante che mette in condizione di segnare;

Cerca altre Definizioni