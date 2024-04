La Soluzione ♚ Si trova all incrocio con la strada ferrata

La definizione e la soluzione di 17 lettere: Si trova all incrocio con la strada ferrata. PASSAGGIO A LIVELLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Si trova all incrocio con la strada ferrata: Avvertenze. la via ferrata può essere intrapresa dal rifugio auronzo (2.320 m), dove ci si può arrivare in autobus di linea o in macchina su strada a pagamento... Un passaggio a livello (talora abbreviato in PL) è l'intersezione di una ferrovia con una strada quando queste si trovano alla stessa quota, costruita in modo tale da consentire alternativamente il passaggio sia di veicoli sulla strada sia di treni sulla ferrovia. In alternativa al passaggio a livello è possibile realizzare cavalcavia o sottopassi, che consentono il passaggio contemporaneo di treni e veicoli.

Altre Definizioni con passaggio a livello; trova; incrocio; strada; ferrata;