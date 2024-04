La definizione e la soluzione di 12 lettere: La periodicità di certi mestieri. STAGIONALITÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: In meteorologia un ciclone tropicale o tifone è un sistema tempestoso, o tipo di ciclone, originatosi su acque tropicali o subtropicali del pianeta e caratterizzato da un centro o vortice di bassa pressione a nucleo caldo e da numerosi fronti temporaleschi (linee di groppo), disposti tipicamente a spirale e in rotazione attorno ad un centro ben definito, che producono forti venti e pesanti precipitazioni piovose nelle aree coinvolte dal loro passaggio.Questi cicloni si producono in conseguenza del calore sensibile liberato dall'oceano alimentandosi poi grazie al calore latente di condensazione liberato nell'aria dal vapore acqueo in ...

stagionale m e f sing

di qualcosa che riguarda una stagione in particolare

Sostantivo

stagionale m e f sing

colui che svolge un lavoro legato all'esigenza di una stagione è uno stagionale

Sillabazione

sta | gio | nà | le

Pronuncia

IPA: /stado'nale/

Etimologia / Derivazione

deriva da stagione

Parole derivate