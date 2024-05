Detto di fenomeno privo di periodicità

Aggettivo

Curiosità su: In matematica e informatica un grafo aciclico diretto oppure grafo aciclico orientato (in inglese Directed acyclic graph, DAG) è un particolare tipo di digrafo (anche noto come "grafo diretto") che non ha cicli (circuiti) diretti, ovvero comunque scegliamo un vertice del grafo non possiamo tornare ad esso percorrendo gli archi del grafo. Un grafo diretto può dirsi aciclico (cioè è un DAG) se una visita in profondità non presenta archi all'indietro. I DAG sono usati per rappresentare diversi tipi di strutture sia in matematica che in informatica. Per esempio una serie di lavori che devono essere ordinati in modo tale che alcuni di essi debbano essere eseguiti prima di altri (per esempio le applicazioni da eseguire durante l'avvio di un computer) possono essere rappresentati con un DAG dove ogni vertice rappresenta un lavoro e ogni arco la relazione di dipendenza, cioè se c'è un arco che va da A a B vuol dire che A deve essere eseguito prima di B; l'algoritmo per l'ordinamento topologico rappresenta una buona soluzione al problema.

aciclico m sing

relativo a fenomeno fisico o biologico che non si ripete periodicamente (chimica) (chimica organica) di composto con catena aperta di atomi di carbonio relativo a grafo che non contiene alcun ciclo

Sillabazione

a | cì | cli | co

Pronuncia

IPA: /a'tikliko/

Etimologia / Derivazione

formato da a- (nel significato di mancanza) e ciclico

Contrari