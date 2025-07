La periodicità di certe riviste nei cruciverba: la soluzione è Bimestrale

Home / Soluzioni Cruciverba / La periodicità di certe riviste

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La periodicità di certe riviste' è 'Bimestrale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BIMESTRALE

Curiosità e Significato di Bimestrale

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Bimestrale, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Bimestrale? Bimestrale indica una pubblicazione che esce ogni due mesi, come riviste e riviste specializzate. Questo termine aiuta a capire con quale frequenza un periodico viene distribuito, offrendo un’idea chiara sulla continuità delle uscite. Se ti chiedi quanto spesso arrivano le nuove edizioni di una rivista, il termine giusto è proprio bimestrale, sinonimo di una pubblicazione che si aggiorna con regolarità ogni due mesi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Certe riviste ne cercano uno alla settimanaCosì vengono dette certe riviste dalla carta lucidaÈ mobile in certe barche a velaUna stampigliatura su certe busteAlimentava certe lampade

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bimestrale

Se "La periodicità di certe riviste" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

I Imola

M Milano

E Empoli

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G R E G A N R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GRANGER" GRANGER

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.