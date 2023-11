La definizione e la soluzione di: Incastona pietre e brillanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Incastona pietre e brillanti

D'argento a forma di aquila che incastona una grande pietra verde, dono per le future nozze con arwen (di cui lei è la nonna); a legolas un arco di lórien;... Orefice – professione dell'oreficeria Antonio Orefice – compositore italiano Giacomo Orefice – compositore e pianista italiano Giorgio Orefice – ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Si incastona nell anello; Si incastona in medaglioni; Si incastona nell anello; pietre preziose di color verde; Ceste metalliche con pietre per rinforzo degli argini; Cumuli di pietre usati come monumenti sepolcrali; Le pietre degli acciarini; L elemento con cui si realizzano economici brillanti ; I brillanti usati in bigiotteria; Un dipinto eseguito con brillanti resine sintetiche; brillanti per i lustrini;

Cerca altre Definizioni