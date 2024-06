Le pietre che si incastonano

: Scienze dure (l'espressione è un calco dall'inglese hard science) è un'espressione della lingua corrente per indicare le scienze esatte (matematica e logica) e le scienze naturali (come la biologia, la chimica e la fisica) in contrapposizione a buona parte delle scienze sociali e umane, talvolta definite scienze molli. Il concetto alla base è di considerare scienze dure quelle in cui predominano i dati quantitativi, raccolti con misure sperimentali ripetibili, elaborati con formule matematiche e capaci di predire fenomeni verificabili.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: dure f pl . plurale di dura. Sillabazione: dù | re. Etimologia / Derivazione: vedi duro .