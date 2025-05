Rendere brillanti le scarpe nei cruciverba: la soluzione è Lucidare

LUCIDARE

Curiosità e Significato di "Lucidare"

Approfondisci la parola di 8 lettere Lucidare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Lucidare significa rendere la superficie di un oggetto, come le scarpe, liscia e lucente attraverso la pulizia e l'applicazione di prodotti specifici. Questo processo non solo migliora l'aspetto estetico, ma protegge anche il materiale da usura e danni, contribuendo a preservarne la qualità nel tempo. Lucidare le scarpe è una pratica comune per mantenerle in ottime condizioni.

Come si scrive la soluzione: Lucidare

L Livorno

U Udine

C Como

I Imola

D Domodossola

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G U T B D E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BUDGET" BUDGET

