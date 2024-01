La Soluzione ♚ Metallo per brillanti di poco prezzo

Metallo per brillanti di poco prezzo: Nucleari e nella realizzazione di armi nucleari. puro, si presenta come un metallo bianco-argenteo, radioattivo e poco più tenero dell'acciaio. è malleabile... Curiosità su: Nucleari e nella realizzazione di armi nucleari. puro, si presenta come un metallo bianco-argenteo, radioattivo e poco più tenero dell'acciaio. è malleabile... Lo zirconio è l'elemento chimico di numero atomico 40 e il suo simbolo è Zr. È un metallo di transizione bianco-grigio, duro, il cui aspetto ricorda quello del titanio. È il secondo elemento del gruppo 4 del sistema periodico (collocato tra il titanio e l'afnio); fa quindi parte del blocco d, ed è un elemento di transizione della seconda serie (5° periodo). Viene ottenuto perlopiù dallo zircone ed è molto resistente alla corrosione. Le leghe metalliche di zirconio sono largamente impiegate negli impianti nucleari a causa della bassa sezione di assorbimento per i neutroni, sia come rivestimento del combustibile nucleare sia nelle strutture di sostegno del nocciolo, e inoltre per la loro resistenza alla corrosione in acqua. Italiano Sostantivo zirconio ( approfondimento) m sing (chimica) elemento chimico solido, facente parte del gruppo dei metalli del blocco d, avente numero atomico 40, peso atomico 91,22 e simbolo chimico Zr Sillabazione zir | cò | nio Pronuncia IPA: /dzir'knjo/ Etimologia / Derivazione dall'arabo zarkûn, derivato dal persiano zargûn, colore dell'oro

