La definizione e la soluzione di: Lo si applica sulla pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Lo si applica sulla pelle

Ridurre le vibrazioni del tamburo, si applica sulla pelle battente. nella batteria moderna si usa di solito sulla grancassa, talvolta anche sul timpano... Il cerotto è una striscia, solitamente plastificata, con adesivo annesso che serve per medicare i tagli. Nell'uso comune, una parte di garza copre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

