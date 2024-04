La Soluzione ♚ Irritanti per la pelle La definizione e la soluzione di 9 lettere: Irritanti per la pelle. URTICANTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su irritanti per la pelle: I peli urticanti (dette anche setole urticanti) sono uno dei principali meccanismi di difesa utilizzati da numerose piante, quasi tutte le tarantole del Nuovo Mondo e vari bruchi lepidotteri. Urtica in latino significa "ortica" (le piante che appartengono al genere Urtica), e le setole urticanti sono caratteristiche di questo tipo di pianta, e di molte altre piante di diverse famiglie. Questo termine si riferisce anche ad alcuni tipi di setole uncinate che ricoprono la superficie dorsale e posteriore dell'addome di una tarantola o di un bruco. Molte specie di tarantole espellono setole dall'addome, dirigendole verso potenziali aggressori. Queste setole possono incastrarsi nella pelle o negli occhi dell'altro animale, provocando irritazione fisica, solitamente con grande disagio. Il termine "peli" è tecnicamente un termine improprio, poiché tecnicamente solo i mammiferi possiedono veri peli. La parola tecnica per i peli delle piante è tricomi. Altre Definizioni con urticanti; irritanti; pelle; Cespugli d erbe irritanti; Erba dalle foglie irritanti; Così si vende la pelle; La cantante di Sulla mia pelle; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Irritanti per la pelle

URTICANTI

