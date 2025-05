Per attaccarlo si stacca nei cruciverba: la soluzione è Cerotto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Per attaccarlo si stacca' è 'Cerotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CEROTTO

Altre soluzioni: NASTRO ADESIVO

Curiosità e Significato di "Cerotto"

La soluzione Cerotto di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cerotto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cerotto? Il gioco di parole Per attaccarlo si stacca fa riferimento al cerotto, un adesivo utilizzato per proteggere piccole ferite. Infatti, per applicarlo sulla pelle, è necessario staccarlo dal suo supporto, quindi la sua funzione principale è quella di attaccarsi, ma deve prima staccarsi per essere utilizzato. Questo rende il cerotto un oggetto pratico e ingegnoso, perfetto per piccole emergenze quotidiane.

