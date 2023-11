La definizione e la soluzione di: Si ascolta senza alcun supporto fonografico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 13 lettere : MUSICA LIQUIDA

Significato/Curiosita : Si ascolta senza alcun supporto fonografico

Il disco fonografico o grammofonico è un supporto utilizzato per la registrazione sonora. il primo tipo di disco fonografico, quello a 78 giri e tipicamente... La locuzione musica liquida è un neologismo utilizzato in riviste di musica, Hi-Fi, informatica, tecnologia e sul World Wide Web per indicare quella ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

