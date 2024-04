La definizione e la soluzione di 4 lettere: Così sono le notti senza luna. BUIE - SCURE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Buie (in croato, veneto, tedesco e talvolta anche in italiano Buje, già Wege), chiamata anche Buie d'Istria, è una città di 4 451 abitanti della Croazia situata nella parte settentrionale dell'Istria, tra i fiumi Quieto e Dragogna. Ai piedi del colle, sull'estremità del quale si estende il centro storico, passava la via Flavia dell'Antica Roma. Per la sua posizione strategica, nel passato veniva definita la "Sentinella dell'Istria".

buie f pl

femminile plurale di buio

Sillabazione

bù | ie

Etimologia / Derivazione

vedi buio

Sinonimi

nere, tenebrose, tetre, lugubri, oscure, scure, fosche, nuvolose, caliginose

( senso figurato ) corrucciate, tristi, preoccupate, cupe , meste

corrucciate, tristi, preoccupate, cupe , meste ( senso figurato ) astruse, incomprensibili, misteriose, indistinte, intricate, impenetrabili

astruse, incomprensibili, misteriose, indistinte, intricate, impenetrabili (senso figurato) barbare, incivili, primitive

Contrari