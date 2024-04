La definizione e la soluzione di 7 lettere: Indica persona o cosa vicina a chi ascolta. CODESTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Gli aggettivi dimostrativi indicano la posizione di una persona o di una cosa nello spazio, nel tempo e nel discorso, rispetto a chi parla o a chi ascolta. Ciò che viene indicato è quindi riconoscibile a partire dal contesto (vedi deissi). Vengono usati in italiano soprattutto questo e quello. Come messo in evidenza nella tabella, quello si adatta per forma alla parola similmente all'articolo: quello stupido, ma quell'armadio, quel bambino, quei bambini, quegli zoo. Differisce quindi per forma dal pronome dimostrativo corrispondente (mi piace quello, mi piacciono quelli).

codesta f sing





femminile di codesto

Sillabazione

co | dé | sta

Etimologia / Derivazione

vedi codesto