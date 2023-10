Supporto per antichi bracieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Supporto per antichi bracieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRIPODE

Significato/Curiosita : Supporto per antichi bracieri

Anche quella signorile, mirava all'essenziale. nella cucina si ritrovavano bracieri, forni in muratura e ceste che contenevano vivande; si preferiva mangiare... Anche quella signorile, mirava all'essenziale. nella cucina si ritrovavano, forni in muratura e ceste che contenevano vivande; si preferiva mangiare... Il tripode (in greco antico: tp, trípos, da te = tre e pd-, radice di p = piede) era nell'antica Grecia un recipiente a tre piedi che si poneva sul fuoco per scaldare l'acqua. I tripodi venivano offerti come dono agli dei (il "tripode sacrificale" era un particolare tipo di altare), agli ospiti e agli atleti vittoriosi. I tripodi mostravano grandi varietà di forme, ma tutti avevano la caratteristica di poggiare su tre piedi. I tripodi erano in genere forniti di «orecchie», sorta di anelli che servivano da maniglie e, a volte, di una piantana centrale di sostegno che si aggiungeva alle tre gambe. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Supporto per antichi bracieri : supporto; antichi; bracieri; supporto per la pallina da golf; supporto per bottiglie di vino; supporto galleggiante per arti superiori; supporto per tende; Un supporto di memoria; antichi cantori greci; Raffica di schegge degli antichi cannoni; antichi abitanti dell Apulia; I ponti sui fossati degli antichi castelli; Per gli antichi romani: Ubi maior minor lat; Sostegno per bracieri ; Supporti per bracieri ;

Cerca altre Definizioni