La Soluzione ♚ Si ascolta con il fonendoscopio La definizione e la soluzione di 5 lettere: Si ascolta con il fonendoscopio. CUORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si ascolta con il fonendoscopio: Il cuore è un organo muscolare che costituisce il centro motore dell'apparato circolatorio e propulsore del sangue e della linfa in diversi organismi animali, compresi gli esseri umani, nei quali è formato da un particolare tessuto, il miocardio, ed è rivestito da una membrana, il pericardio. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il cuore è un organo muscolare che costituisce il centro motore dell'apparato circolatorio e propulsore del sangue e della linfa in diversi organismi animali, compresi gli esseri umani, nei quali è formato da un particolare tessuto, il miocardio, ed è rivestito da una membrana, il pericardio. cuore ( approfondimento) m sing (pl.: cuori) (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) organo muscolare, nei vertebrati, cavo e a forma di cono situato nell'uomo tra i polmoni, sterno e diaframma, con la punta volta verso sinistra che contraendosi ritmicamente è centro motore dell'apparato circolatorio battito del cuore

malattia al cuore (senso figurato) parte del petto dove è situato il cuore stringersi qualcuno sul cuore

giurando, portò la mano al cuore (gastronomia) muscolo cardiaco degli animali abbattuti fornito come alimento (senso figurato) dimora dei sentimenti, dei moti dell'animo, parte più intima dell'animo umano persona di cuore , persona buona d'animo, generosa

, persona buona d'animo, generosa a cuore aperto , con tutta sincerità

, con tutta sincerità aprire il cuore , compiere buone azioni oppure passione

, compiere buone azioni oppure passione toccare il cuore , commuoversi, intenerirsi

, commuoversi, intenerirsi avere il cuore di ghiaccio , non lasciarsi intenerire

, non lasciarsi intenerire mettersi il cuore in pace , arrendersi, rassegnarsi

, arrendersi, rassegnarsi avvertire un tuffo al cuore , provare un'intensa e inaspettata emozione (per estensione) oggetto della forma analoga a quella del cuore anello a cuore (senso figurato) centro, parte più interna ed essenziale di qualcosa il Mitte è il cuore di Berlino

il cuore dell'estate, nel pieno di questa stagione (senso figurato) incoraggiare qualcuno, avere fierezza, forza morale avere un cuore di leone , essere molto coraggioso

, essere molto coraggioso non avere il cuore di fare qualcosa , non avere il coraggio di fare qualcosa

, non avere il coraggio di fare qualcosa dare cuore , incoraggiare (specialmente al plurale) uno dei quattro semi delle carte da gioco francesi, rappresentato da un cuore di colore rosso asso di cuori (senso figurato) tenacia, utilizzato principalmente nel linguaggio sportivo dare il cuore , fare di tutto per qualcosa (senso figurato) sede di aspettative, desideri, speranze avere in cuore di fare una cosa, avere desiderio di fare una cosa (senso figurato) persona alla quale si dà attributi cuore solitario , persona che non ha un compagno di vita

, persona che non ha un compagno di vita cuore semplice, animo innocente, ingenuo (medicina) cardiopatie, malattie del cuore, cardiaco, chi soffre di cardiopatia, cardiologico cuore artificiale, ingegno sostituente del cuore (religione) sacro cuore del Cristo e divenuto, per i Cattolici, simbolo del suo amore per l'umanità (araldica) posizione corrispondente al punto centrale dello scudo: abisso Sillabazione cuò | re Pronuncia IPA: /'kwre/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino cor Citazione Sinonimi muscolo cardiaco

( per estensione ) petto, seno

petto, seno ( senso figurato ) ardire, coraggio, nobiltà

ardire, coraggio, nobiltà amore, bontà, carità, generosità, pietà, sensibilità, sentimento, umanità

anima, animo, coscienza, mente

( senso figurato ) compassione,

compassione, affetto, ; ardimento

(di oggetto, alimento, città) nucleo, centro, nocciolo, sostanza, essenza, parte vitale

nucleo, centro, nocciolo, sostanza, essenza, parte vitale (araldica) abisso Contrari ( senso figurato ) vigliaccheria, viltà

vigliaccheria, viltà cattiveria, crudeltà, fedddezza, ragione, spietatezza

( senso figurato ) indifferenza, insensibilità, durezza

indifferenza, insensibilità, durezza paura

(di oggetto, alimento, città) parte esterna, superficie, periferia Parole derivate accordare, batticuore, coraggio, coraggiosamente, coraggioso, corata, coratella , cordiale, cordialità, cordialmente, cordoglio, cuorcontento, cuoriforme, mini-cuore, strappacuore, tremacuore

(per estensione) cardiaco Termini correlati miocardio Varianti (popolare) (poetico) core Alterati (diminutivo) cuoricino Proverbi e modi di dire affari di cuore

aprire il cuore

avere in cuore

mettersi il cuore in pace

parlare con il cuore in mano

prendersi a cuore

spina nel cuore

stare a cuore

toccare il cuore

tuffo al cuore : un trasalimento

: un trasalimento cuore del legno : gli "intarsi naturali" del legno o proprio il "nucleo" più interno del tronco degli alberi

: gli "intarsi naturali" del legno o proprio il "nucleo" più interno del tronco degli alberi al cuore non si comanda : i sentimenti sono irrazionali, in particolare quelli d'amore

: i sentimenti sono irrazionali, in particolare quelli d'amore senza cuore : senza considerazione né premura per gli altri, indifferente

: i sentimenti sono irrazionali, in particolare quelli d'amore senza cuore : senza considerazione né premura per gli altri, indifferente te lo dico di tutto cuore ...: secondo un giudizio critico, in modo deciso, dire apertamente qualcosa a qualcuno che non si è comportato correttamente... in alternativa derivandone un'espressione con l'avverbio "[dire qualcosa a qualcuno] spassionatamente", però con indifferenza e talvolta persino disprezzo

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Si ascolta con il fonendoscopio' è.