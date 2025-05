Non sentono alcun odore nei cruciverba: la soluzione è Costipati

Home / Soluzioni Cruciverba / Non sentono alcun odore

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Non sentono alcun odore' è 'Costipati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COSTIPATI

Curiosità e Significato di "Costipati"

La parola Costipati è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Costipati.

La parola costipati si riferisce a una condizione in cui le persone hanno il naso ostruito, spesso a causa di un raffreddore o allergie. In questa situazione, la percezione degli odori è compromessa, al punto che le persone non riescono a sentire alcun odore, rendendo la parola appropriata.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Che non manda alcun profumoSentono il peso degli anni passatiSenza alcun vantaggioOdore gustosoUn cattivo odore detto anche ironicamente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Costipati

Hai trovato la definizione "Non sentono alcun odore" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

S Savona

T Torino

I Imola

P Padova

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I C G O S N A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANGOSCIA" ANGOSCIA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.