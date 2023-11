Quello frìtto e una specialità della cucina emiliana

(tramite i canalicittà, che erano collegati al podi qui al mare). labolognese (così come lain genere)nota per la sua...

Gli gnocchi sono una preparazione di cucina estremamente diffusa in molti paesi del mondo e presentano differenze notevoli da un tipo all'altro sia per forma che per ingredienti. Per semplificare si possono definire come piccoli pezzi di impasto, solitamente di forma tondeggiante, che vengono bolliti in acqua o brodo e quindi conditi con salse varie.