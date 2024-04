La definizione e la soluzione di 6 lettere: fritto: è una specialità emiliana. GNOCCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Gli gnocchi sono una preparazione di cucina estremamente diffusa in molti paesi del mondo e presentano differenze notevoli da un tipo all'altro sia per forma che per ingredienti. Per semplificare si possono definire come piccoli pezzi di impasto, solitamente di forma tondeggiante, che vengono bolliti in acqua o brodo e quindi conditi con salse varie.

gnocco m sing

(gergale) persona molto facile da gabbare; anche di un compito facile da eseguire (gergale) (per estensione) persona molto attraente

Sostantivo

gnocco m sing (pl.: gnocchi)

(gastronomia) impasto di farina, anche con uova e patate, che, fatto in piccoli tocchetti, si cuoce in acqua e si mangia come minestra con vari condimenti lo gnocco che ho assaggiato era buonissimo (gastronomia) spianata di farina, acqua e grassi lievitata e cotta al forno (anche schiacciata, focaccia) (gastronomia) impasto di farina e grassi che viene fritto in olio o strutto (anche crescentina, torta fritta) (gastronomia) polentina di semolino e latte che, ridotta in dischi, si cuoce al forno (gnocco alla romana) (popolare) grumo, nodo (senso figurato) chi è sciocco, goffo o un semplicione

Sillabazione

gnòc | co

Pronuncia

IPA: /'kko/

Etimologia / Derivazione

derivato dal veneto gnòco, "protuberanza", "gnocco" di possibile derivazione dal longobardo knohhil, "nodo nel legno"

Sinonimi

(senso figurato) babbeo, allocco, sciocco

Alterati