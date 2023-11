La definizione e la soluzione di: fritto: specialità emiliana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Fritto: specialita emiliana

Tipici. di aspetto e consistenza simile allo gnocco fritto emiliano, le pizze fritte laziali (pizz fritt in vernacolo locale), molto diffuse in provincia... Gli gnocchi sono una preparazione di cucina estremamente diffusa in molti paesi del mondo e presentano differenze notevoli da un tipo all'altro sia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Arricchiscono il fritto misto di pesce; Il fritto giapponese di verdura e crostacei; Crostacei da fritto misto; Pesce ottimo impanato e fritto ; Il punto a cui si è giunti in una specialità ; Quello frìtto e una specialità della cucina emiliana; Una specialità dolce o salata a base di gelatina; Sportivo che si misura in cinque specialità ; Quello frìtto e una specialità della cucina emiliana ; Località emiliana che fu signoria dei Pio; La città emiliana con la galleria Ricci Oddi; Città emiliana che fu il set di Don Camillo;

