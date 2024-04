La Soluzione ♚ Ha la cucina in soggiorno La definizione e la soluzione di 10 lettere: Ha la cucina in soggiorno. MONOLOCALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ha la cucina in soggiorno: Un monolocale è un appartamento, solitamente di modeste dimensioni, costituito da una singola stanza adibita a cucina, soggiorno, sala da pranzo, studio e camera da letto, e da un servizio igienico. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Un monolocale è un appartamento, solitamente di modeste dimensioni, costituito da una singola stanza adibita a cucina, soggiorno, sala da pranzo, studio e camera da letto, e da un servizio igienico. monolocale m sing (pl.: monolocali) abitazione costituita di un unico locale Sillabazione mo | no | lo | cà | le Termini correlati locale Altre Definizioni con monolocale; cucina; soggiorno; Abitazione costituita da un unica stanza; Si effondono in cucina; Gli antipasti della cucina spagnola; Un soggiorno all aria; Beato soggiorno; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Ha la cucina in soggiorno

MONOLOCALE

