La definizione e la soluzione di 4 lettere: Quello dei Grandi Laghi tra l Huron e l Ontario. ERIE

Francese

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il lago Erie (in inglese: Lake Erie, pronuncia /lek 'ri/; in italiano alle volte riportato erroneamente come Lago Eire), è uno dei cinque maggiori laghi della zona dei Grandi Laghi nell'America settentrionale, che comprende alcuni dei più estesi laghi d'acqua dolce del mondo. Lo stesso lago Erie è il tredicesimo lago al mondo per superficie ed il quarto dei cinque grandi laghi, anche contando laghi d'acqua salata come il mar Caspio ed il lago d'Aral. Esso copre circa 25 600 km² (all'incirca l'estensione della Sardegna), con una profondità media di 19 metri, per cui, a fronte della sua estensione, contiene un ridotto volume, pari a ...

droguerie f (pl.: drogueries)

(commercio) drogheria

Sillabazione

dro | guerie

Pronuncia

IPA: /dgi/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal drogue, "droga" + suffisso -erie