La definizione e la soluzione di: La cosiddetta Città Bianca della Puglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OSTUNI

Gravina in puglia (gravéine in dialetto locale, [gra'vin], fino al 1863 chiamata gravina) è un comune italiano di 42 520 abitanti della città metropolitana... Gravina in(gravéine in dialetto locale, [gra'vin], fino al 1863 chiamata gravina) è un comune italiano di 42 520 abitantimetropolitana... Ostuni ( AFI : [o'stuni]; Stune in dialetto ostunese) è un comune italiano di 29 965 abitanti della provincia di Brindisi in Puglia. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

