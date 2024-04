La definizione e la soluzione di 4 lettere: Città della Sicilia. ENNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Enna (Castruggiuvanni in siciliano) è un comune italiano di 25 391 abitanti, capoluogo dell'omonimo libero consorzio comunale in Sicilia. È il capoluogo più alto d'Italia. Fu denominata Castrogiovanni (Castrojanni) fino al 1927, anno in cui riprese l'antico nome di Enna. La città è stata definita Urbs Inexpugnabilis dai romani per la sua imprendibilità. Nei tre millenni precedenti è stata roccaforte quasi inespugnabile di siculi, greci, romani, bizantini, arabi, normanni, svevi e aragonesi. I suoi principali monumenti storici sono il castello, la torre di Federico II, la Rocca di Cerere ed il duomo. È sede dell'Università Kore.

Enna ( approfondimento)

(toponimo) (geografia) capoluogo di provincia della regione Sicilia in Italia

Sillabazione

Èn | na

Pronuncia

IPA: /'nna/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Citazione

Parole derivate