La Soluzione ♚ Un alta nuvoletta bianca La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CIRRO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un alta nuvoletta bianca. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un alta nuvoletta bianca: Coalizioni casalesi-alfieri e nuvoletta-gionta (un tempo, tutti alleati nella faida contro la nco di raffaele cutolo). da un autobus precedentemente rubato... In meteorologia, il cirro (abbreviazione Ci) è un tipo di nube presente nell'alta troposfera (da 5000 m di altitudine fino a 13000 m nelle regioni temperate) sotto forma di filamenti bianchi o di chiazze biancastre disposte in strette bande, dall'aspetto filamentoso o setoso (da cui il nome ufficiale latino cirrus, ossia "ricciolo" o "ciocca di capelli arricciata"). Nelle regioni polari l'estensione dei cirri varia tra i 3000 m e i 8000 m mentre in quelle tropicali tra i 6000 m e i 18000 m circa.

Altre Definizioni con cirro; alta; nuvoletta; bianca;