La Città Bianca della Puglia

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La Città Bianca della Puglia' è 'Ostuni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSTUNI

Perchè la soluzione è Ostuni? OSTUNI, conosciuta come la Città Bianca, si distingue per le sue case imbiancate a calce che creano un paesaggio affascinante. Le stradine strette e l’atmosfera tranquilla invitano a passeggiate rilassanti, regalando un’esperienza unica tra storia e bellezza mediterranea. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La Città Bianca della Puglia

La Città Bianca della Puglia Risposta: OSTUNI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: O_____

O_____ Inizia con: O

O Finisce con: I

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La Città Bianca della Puglia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ostuni

La soluzione associata alla definizione "La Città Bianca della Puglia" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ostuni'.

Le 6 lettere della soluzione

O Otranto S Savona T Torino U Udine N Napoli I Imola

La soluzione 'Ostuni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La Città Bianca della Puglia". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.