La Città Bianca della Puglia
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La Città Bianca della Puglia' è 'Ostuni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OSTUNI
Perchè la soluzione è Ostuni? OSTUNI, conosciuta come la Città Bianca, si distingue per le sue case imbiancate a calce che creano un paesaggio affascinante. Le stradine strette e l’atmosfera tranquilla invitano a passeggiate rilassanti, regalando un’esperienza unica tra storia e bellezza mediterranea. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La Città Bianca della Puglia
- Risposta: OSTUNI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: O_____
- Inizia con: O
- Finisce con: I
La Città Bianca della Puglia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ostuni
La soluzione associata alla definizione "La Città Bianca della Puglia" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ostuni'.
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Ostuni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La Città Bianca della Puglia". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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