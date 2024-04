La Soluzione ♚ Fronteggia la Puglia La definizione e la soluzione di 7 lettere: Fronteggia la Puglia. ALBANIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fronteggia la puglia: L'Albanìa (in albanese: Shqipëria; storicamente Arbëria), ufficialmente Repubblica d'Albania (in albanese: Republika e Shqipërisë, AFI: [epublika e cip'is]), è uno Stato situato nella penisola balcanica. Confina a nord-ovest con il Montenegro, a nord-est con il Kosovo, ad est con la Macedonia del Nord ed a sud con la Grecia. Le sue coste si affacciano sul Mar Adriatico (sul canale d'Otranto) e sullo Ionio. Il paese, con i suoi confini, ha una superficie di 28748 km² e una popolazione di circa 2 milioni e 750 mila abitanti. La capitale è Tirana. Culla della civiltà illirica, fu unita nel Regno d'Epiro con Pirro, subì la colonizzazione ... Nome proprio Significato e Curiosità su: L'Albanìa (in albanese: Shqipëria; storicamente Arbëria), ufficialmente Repubblica d'Albania (in albanese: Republika e Shqipërisë, AFI: [epublika e cip'is]), è uno Stato situato nella penisola balcanica. Confina a nord-ovest con il Montenegro, a nord-est con il Kosovo, ad est con la Macedonia del Nord ed a sud con la Grecia. Le sue coste si affacciano sul Mar Adriatico (sul canale d'Otranto) e sullo Ionio. Il paese, con i suoi confini, ha una superficie di 28748 km² e una popolazione di circa 2 milioni e 750 mila abitanti. La capitale è Tirana. Culla della civiltà illirica, fu unita nel Regno d'Epiro con Pirro, subì la colonizzazione ... Albania ( approfondimento) (geografia) stato dell'Europa sudorientale, situato nella regione dei Balcani, che ha come capitale Tirana; confinante a nord con il Montenegro, a nord-est con il Kosovo, ad est con la Macedonia del Nord, a sud-est con la Grecia, e bagnato a sud-ovest e ad ovest dal Mar Adriatico Sillabazione Al | ba | nì | a Pronuncia IPA: /alba'nia/ Ascolta la pronuncia : Iperonimi paese Altre Definizioni con albania; fronteggia; puglia; La sua capitale è Tirana; Lo stato con i laghi di Ocrida e di Scutari; Fronteggia la fortezza del sottotenente Drogo in un romanzo di Buzzati; Fronteggia il sud; Garganico centro della Puglia; È apprezzato quello di Altamura in Puglia; Cerca altre soluzioni cruciverba

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Fronteggia la Puglia' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.