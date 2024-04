La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una città sempre piena di turisti. VENEZIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Venezia (AFI: /ve'nja/, ; Venesia /ve'nsja/ in veneto) è un comune italiano di 250 369 abitanti, capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione Veneto. Primo comune del Veneto per superficie e secondo per popolazione dopo Verona, è tra le primissime città nel mondo per bellezza ed importanza storica, artistica e culturale. Comprende sia territori insulari sia di terraferma ed è articolato attorno ai due principali centri di Venezia (al centro dell'omonima laguna) e di Mestre (nella terraferma). La città è stata per 1.100 anni la capitale della Serenissima Repubblica di Venezia ed è conosciuta a questo riguardo come la ...

Venezia ( approfondimento) f

(toponimo) (geografia) capoluogo dell'omonima provincia nonché della regione Veneto; è l'undicesima città d'Italia per numero di abitanti, ed è ritenuta la capitale economica e culturale del Nordest

Ve | nè | zia

IPA: /ve'nttsja/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

da Venetia

