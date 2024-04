La definizione e la soluzione di 9 lettere: Moto da corsa che derivano da modelli di serie. SUPERBIKE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: La Superbike è una categoria di moto da corsa, nella quale sono impiegati modelli derivati dalla produzione di serie (ovvero le moto vendute anche al pubblico), ma elaborati nel motore, negli scarichi, nelle centraline e con tutti i restanti accorgimenti che li rendono meglio sfruttabili per la competizione. Al campionato SBK possono partecipare solamente moto che hanno un numero minimo di esemplari prodotti, in modo da poter considerare il modello come una produzione di serie e non come una "special" (per esempio la Ducati Desmosedici RR, prodotta in pochi esemplari, non può essere schierata nel campionato).

(sport) motocicletta di serie che, con alcune modifiche, viene impiegata in gare di corsa

