L antico contratto romano da cui derivano la Snc e la Spa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L antico contratto romano da cui derivano la Snc e la Spa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SOCIETAS

La societas (in italiano assimilabile alla "società") nel diritto romano era un contratto consensuale, ovvero un tipo di obbligazione consensu contractae... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

