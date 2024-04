La definizione e la soluzione di 8 lettere: things serie tv di netflix con winona rider. STRANGER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Inglese

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Stranger Things è una serie televisiva statunitense ideata dai Duffer Brothers e distribuita da Netflix. La serie è stata accolta positivamente dalla critica, in quanto omaggia i riferimenti culturali degli anni ottanta sotto tanti aspetti, quali quello cinematografico e musicale. Stranger Things rappresenta inoltre una delle colonne portanti del catalogo televisivo di Netflix, risultando una delle serie più viste e apprezzate della piattaforma, avendo ottenuto 5 candidature ai Golden Globe e 41 candidature agli Emmy, tra cui 3 per la miglior serie drammatica, 2 per la miglior attrice non protagonista a Millie Bobby Brown, una per il ...

stranger

sconosciuto straniero, forestiero