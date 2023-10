La definizione e la soluzione di: Raccolta di modelli di lettere amorose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : SEGRETARIO GALANTE

Significato/Curiosita : Raccolta di modelli di lettere amorose

Foscolo, ultime lettere di jacopo ortis, incipit ed. xv) le ultime lettere di jacopo ortis o ultime lettere di jacopo ortis è un romanzo di ugo foscolo,... Foscolo, ultimejacopo ortis, incipit ed. xv) le ultimejacopo ortis o ultimejacopo ortis è un romanzougo foscolo,... Il segretario galante è il genere editoriale costituito dalle raccolte di modelli per la scrittura di lettere d'amore. Di antica origine, in Europa e in Italia si diffonde soprattutto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 31 ottobre 2023

