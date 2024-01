La definizione e la soluzione di: Una presentazione di modelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Contribuente abbia l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma non i requisiti per la presentazione del modello 730, può essere necessario...

Il termine sfilata deriva dal verbo "sfilare" (nei significati di procedere in fila, uno dopo l'altro, oppure anche passare in cortei, in gruppi ordinati, ben inquadrati) può riferirsi a:

Sfilata di moda – presentazione di abiti da parte di indossatrici o indossatori che sfilano di fronte al pubblico

– passaggio ordinato in gruppi ordinati, ben inquadrati, in cortei Sfilata storica – corteo in cui si rievocano eventi storici del passato

Italiano

Sostantivo

sfilata f sing (pl.: sfilate)

il procedere in fila ordinata

Voce verbale

sfilata

participio passato femminile singolare di sfilare

Sillabazione

sfi | là | ta

Pronuncia

IPA: /sfi'lata/

Etimologia / Derivazione

vedi sfilare

Sinonimi