La Soluzione ♚ Un albero da agrumeti La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un albero da agrumeti. ARANCIO L'arancio (Citrus × sinensis (L.) Osbeck, 1765) è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle Rutacee, il cui frutto è l'arancia (detta nell'uso corrente anche "arancio", come l'albero), talora chiamata arancia dolce per distinguerla dall'arancia amara. È un antico ibrido, risultato di un incrocio di oltre 4000 anni fa tra il pomelo e il mandarino; le proporzioni dei geni delle specie ancestrali sono approssivamente 58% mandarino e 42% pomelo. Aggettivo arancio ( approfondimento) inv di colore arancione Sostantivo arancio ( approfondimento) m sing (pl.: aranci) (botanica) albero che produce le arance, sempreverde simile al limone, ma il picciuolo delle foglie è alato, cioè slargato, i fiori sono bianchi, il frutto è sferico, ombelicato in cima, di colore più carico; la sua classificazione scientifica è Citrus aurantium ( tassonomia) (comune) frutto dell'arancio (colore) arancione Sillabazione a | ràn | cio Pronuncia IPA: /a'ranto/ Etimologia / Derivazione dall'arabo , narang (letteralmente "frutto favorito dagli elefanti"). In italiano la parola ha subito la caduta della N ritenuta parte dell'articolo ( un narancio > un arancio ); la forma narancio è attestata nell'Ariosto e in alcuni dialetti, ad es. a Venezia troviamo naranza Parole derivate fiorrancio, mandarancio, melarancio Altre Definizioni con arancio; albero; agrumeti; Un riconoscimento del TCI; Produce frutti a spicchi; Albero da agrumeti; L albero della pace; Albero da viali e da cimiteri; Un grosso albero da viali dall ombra molto fitta;

