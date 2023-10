Utente dei social che invia messaggi irritanti e provocatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Utente dei social che invia messaggi irritanti e provocatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TROLL

Significato/Curiosita : Utente dei social che invia messaggi irritanti e provocatori

Un troll, nel gergo di Internet e in particolare delle comunità virtuali, è un soggetto che interagisce con gli altri tramite messaggi volutamente provocatori, irritanti, fuori tema o semplicemente senza senso e/o del tutto errati, con il solo obiettivo di disturbare la comunicazione e fomentare gli animi. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Utente dei social che invia messaggi irritanti e provocatori : utente; social; invia; messaggi; irritanti; provocatori; Pagamento periodico a carico dell utente ; Immagine che rappresenta l utente di un forum web; Lo paga l utente ; L utente che fa il login nel PC; utente dei social che invia messaggi provocatori; Messaggio inviato sui social network; Il social network di Zuckerberg; social per condividere le foto; Noto social network cinese; Ospita blog e social ; invia medici nel mondo sigla; invia speciali cartelle; Utente dei social che invia messaggi provocatori; invia i caschi blu; invia dati dallo spazio; I messaggi telegrafici in tempo di guerra; Grandi schermi per trasmettere risultati sportivi o messaggi pubblicitari; messaggi sul cellulare; messaggi tra smartphone; messaggi inviati tramite cellulare; Piante irritanti ... per risotti; Ha foglie irritanti ; Li ha irritanti l ortica; Astiosi e provocatori ; Utente dei social che invia messaggi provocatori ;

Cerca altre Definizioni